Brexit-perikelen voor Rishi Sunak houden aan

Sunak dacht eind vorige mand een doorbraak te hebben geforceerd in de Noord-Ierse impasse rond het Brexit-akkoord. Hij gaf de grootste partijen van het land een veto waar het gaat om het accepteren van EU-wetgeving in Noord-Ierland. Dat was iets waar met name de DUP, de grootste unionistische partij van het land, op had aangedrongen.

Na lang wikken en wegen heeft de DUP echter besloten dat het bereikte compromis, de zogenoemde ’Stormont Brake’ niet ver genoeg gaat. De partij slaat de deur echter niet helemaal dicht. In een verklaring maakte DUP-leider Jeffrey Donaldson duidelijk dat hij op zoek is naar verdergaande verheldering en aanpassingen in het akkoord.

Wat dat laatste betreft hoeft hij niet op veel te rekenen. Sunak heeft al duidelijk gemaakt dat hij niet verder wil onderhandelen over het akkoord. Bovendien is hij vrijwel verzekerd van parlementaire steun.

Verzet

Het verzet binnen de eigen Conservatieve partij leek de afgelopen weken verstomd. Alleen voormalig premier Boris Johnson, die Sunak nog altijd verantwoordelijkheid houdt voor zijn vertrek uit Downing Street, maakte duidelijk tegen het voorstel te zullen stemmen. Maar zelfs nu de DUP tegenstemt is de verwachting dat het leeuwendeel van de fractie Sunak zal steunen.

De belangrijkste vraag die nu overblijft is of de DUP, ondanks het verzet tegen het Brexit-compromis, bereid is om opnieuw zitting te nemen in de Noord-Ierse regering.