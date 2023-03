39 dagen na aardbeving kat gered uit Turks appartement in rampgebied

Aangezien er ook andere katten gered werden, namen het baasje contact op met de reddingswerkers. Hoewel hij dacht dat de kat overleden was, was de verrassing groot toen bleek dat het dier nog leefde. De kat had weten te overleven op tomatenpurree en droogvoer. Een reddingswerker stelde naderhand: „Het is een wonder dat deze kat nog leeft na zoveel dagen. Gelukkig besloot het baasje de telefoon op te nemen. Het is belangrijk om nooit de hoop te verliezen, onze trouwe vrienden wachten op ons om te komen helpen, en we willen niet stoppen totdat het laatste vermiste dier is gered.”

Omdat het appartementencomplex erg onstabiel was, moesten de hulpverleners een kraan inzetten om het dier te redden. De Turkse reddingswerkers hebben meer dan 1500 dieren weten te redden uit het rampgebied. De kat is inmiddels herenigd met het baasje.