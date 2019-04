Regenachtige start Koningsdag

In Zeeland verdwijnt de regen al vroeg in de ochtend, de rest van het land is later aan de beurt. In de tweede helft van de ochtend wordt het geleidelijk tijdelijk droog en breekt zelfs de zon door. In het westen van het land kan het echter opnieuw gaan regenen aan het eind van de ochtend, meldt Weeronline.

Amersfoort

In Amersfoort stopte het net voor de koninklijke tocht (11.00 uur) met regenen. Toch blijft het niet droog; de Oranjes en orangisten moeten rekening houden met een bui aan het eind van de tocht door de stad.

Droog

De felste buien zijn voor het zuiden en zuidoosten en daarbij is kans op een klap onweer.

In de tweede helft van de middag wordt het op een enkele bui na droog. Het buiengebied verlaat ons land naar verwachting om ongeveer 14.00 uur. In het uiterste oosten duurt het echter tot het eind van de middag voordat men de afdekzeiltjes kan opbergen.

Het wordt 12 of 13 graden en er waait een stevige zuidwestenwind. Tijdens buien kan de temperatuur afkoelen tot een graad of 8. Door de wind kan de gevoelstemperatuur een stuk koeler zijn.

Vanavond neemt de kans op buien opnieuw toe, vooral in het westen van het land moet men rekening houden met een flinke regenbui.

Een regenzone trekt van west naar oost over het land.