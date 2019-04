Man (26) mishandelt personeel ambulance

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

TILBURG - Een 26-jarige Tilburger heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een behulpzame ambulancemedewerkster mishandeld. Het personeel kwam rond 03:00 uur naar de Heuvelring in Tilburg om een gewonde bij te staan na een valpartij. De bewusteloze Tilburger lag in de omgeving en de medewerkster van de ambulance gaf hem de nodige medische verzorging.