Koning deelt stralend familieportret

De koninklijke familie arriveerde om 11.00 uur in de Utrechtse stad. Bij vertrek vanaf paleis Huis ten Bosch in Den Haag twitterde de koning een gezinsfoto.

Op het beeld is te zien dat koningin Máxima tijdens de viering van Koningsdag in Amersfoort een broekrok en top van het modehuis Natan draagt. Daarnaast heeft ze een schuine hoed van hoedenmaakster Fabienne Delvigne op, die geregeld hoeden ontwerpt voor de vorstin. Het couturemodel is gemaakt van bananenvezel en zijde in dezelfde kleur als haar outfit.