LIVE: Koninklijke familie trekt door Amersfoort

Koning Willem-Alexander toont zijn enthousiasme bij het ontvangst in de ’Keistad’ Ⓒ ANP

Amersfoort - Het gejuich is losgebarsten in Amersfoort! De koninklijke familie wordt met open armen ontvangen door de enthousiaste menigte, die er zo te zien ook een nat pak voor over heeft gehad. Maar het spreekwoordelijke Oranjezonnetje lijkt hier door te breken.