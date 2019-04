Na kritiek 2018 wordt Amalia nu overladen met aanbidders

Amalia neemt selfies met bezoekers in Amersfoort. Ⓒ ANP

AMERSFOORT - Afgelopen jaar ging de ’ophef’ over een volgens sommige volgers ’te dikke’ Amalia de wereld over. Pestgedrag, oordeelde men. Een jaar later wordt de prinses overladen met complimenten. „Ze overtreft zelfs haar moeder.”