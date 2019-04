Weer ravage in Mozambique na orkaan

Kenneth bereikte Mozambique donderdag. Het land was een maand eerder ook al getroffen door de zware orkaan Idai. Toen vielen meer dan 900 doden in het zuidoosten van Afrika. Na de overtocht van Kenneth is één dode gemeld in Mozambique en drie op de Comoren, de eilandenstaat ten noorden van Madagaskar.

De tropische stormen hebben voor een enorme ravage gezorgd. Ook staan laaggelegen gebieden in Mozambique onder water. Zo’n 20.000 mensen hebben noodgedwongen hun intrek genomen in gebouwen als scholen en kerken, meldt de Britse omroep.

’Het is bijbels’

Op het toeristische eiland Ibo, met zo’n 6000 inwoners, zou 90 procent van de woningen zijn verwoest. „Het lijkt wel alsof het eiland is gebombardeerd. Het is bijbels”, zei een hoteleigenaar tegen persbureau AFP.

