Politiechef Sri Lanka weigert op te stappen na verzoek president

De autoriteiten in het Aziatische land liggen onder vuur omdat al voor het bloedbad was gewaarschuwd dat extremisten van plan waren aanslagen te plegen. De president verwijt politiechef Pujuth Jayasundara en de hoge defensiefunctionaris Hemasiri Fernando dat belangrijke informatie niet is doorgegeven.

Fernando stapte deze week op, maar Jayasundara bleef gewoon op zijn post. „Hij weigert ontslag te nemen, ondanks het verzoek van de president”, zei een van de bronnen tegen persbureau Reuters. De president kan de politiechef niet zelf ontslaan. In de grondwet staat dat alleen het parlement die procedure in gang kan zetten. Dat moet politiefunctionarissen beschermen tegen politieke bemoeienis.