Politie treft verwaarloosde honden aan in woning Rotterdam

De woningbouw had al verschillende stappen ondernomen, maar stond machteloos in de kwestie. Men maakte zich ernstige zorgen om de leefomgeving van de bewoner, zijn kind en honden. Daarom werd de politie om assistentie gevraagd.

In de woning verbleven enkele honden, een man en een kindje. „Omdat de situatie zo schrijnend was, hebben wij direct diverse hulp ingeroepen voor zowel de man, de honden en het kindje”, laat de politie weten. „Sommige mensen hebben gewoon hulp nodig omdat het ze zelf niet lukt. Hulp vragen daarentegen is een hele hoge drempel”, licht de politie toe.