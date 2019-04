Poetin overweegt uitbreiden paspoortmaatregel

Poetin tekende eerder deze week al een decreet dat inwoners van Oost-Oekraïense ministaatjes sneller toegang moet geven tot een Russisch paspoort. In die separatistische ’volksrepublieken’ zijn pro-Russische separatisten de baas. Zij erkennen het gezag van de pro-westerse regering in Kiev niet.

Kiev zit niet te wachten op de paspoortmaatregel van Poetin en ook een uitbreiding van de regeling valt vermoedelijk niet in goede aarde. De relatie tussen de voormalige Sovjetstaten is al jaren slecht. Rusland annexeerde in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim en steunt de Oekraïense separatisten.