Politie rukt uit voor vandalen in trein Castricum

In de trein zouden behoorlijke vernielingen zijn aangericht. „We zijn er met veel politieagenten aanwezig en kijken wat er gebeurd is, en wie dat heeft gedaan”, verduidelijkte een woordvoerder rond 14.40 uur.

De groep zou volgens de politie uit zo’n vijftig personen bestaan. Op dit moment is het ’weer rustig’, maar reizigers mochten lange tijd niet in of uit de trein. Inmiddels mag dat wel, meldt ProRail.

De trein is na 15.00 uur verdergereden naar Alkmaar, waarbij ME’ers nog even in de trein gingen zitten ’zodat iedereen veilig aankomt’, verduidelijkt een woordvoerder. De rust is wederkeerd. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Hoe groot de vernielingen zijn, is niet bekend.