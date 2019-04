Ontroerend moment Máxima gaat viraal

Op de beelden is te zien hoe de koningin het meisje een kus op haar hoofd geeft tijdens haar tocht door Amersfoort op Koningsdag. Ook omhelst ze het meisje.

Het meisje zou geëmotioneerd zijn omdat ze de koningin mocht ontmoeten, zo wordt gesuggereerd, maar wat het precieze verhaal achter de foto’s is, is niet bekend.

