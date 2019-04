Amalia: ’Ik wil geen showversie van mezelf’

Haar vader trapte het spits af. „Het is één groot feest, één groot wij-gevoel”, aldus koning Willem-Alexander. „We hebben gezien dat Amersfoort een moderne stad is van de 21e eeuw tegen een middeleeuwse achtergrond.”

„Hoe het bevalt? Nou het is altijd een enorm feest”, zo gaat prinses Amalia verder. „Ik ben blij dat ik weer mee mag doen. Ja, het is af en toe wel onwerkelijk, om te realiseren dat dit mijn leven is”, zo geeft ze toe.

„Spannend? Ja, af en toe”, geeft Amalia toe, die daarna razendsnel gecorrigeerd lijkt te worden door haar moeder. De dames lachen er allebei over. „Ik zeg toch af en toe”, reageert Amalia.

Prinses Amalia tijdens Koningsdag 2019 in Amersfoort. Ⓒ ANP

Ze werd vandaag door mensen massaal aangeklampt en kreeg, na de pesterijen over haar omvang in 2018, nu lyrische commentaren op sociale media. De massale aandacht wordt ’r nog niet te veel, zo lijkt het. „Een handje geven is altijd leuk.”

Bekijk ook: Na kritiek 2018 wordt Amalia nu overladen met aanbidders

Geen showversie

Ook gaf Amalia, op aandringen van haar moeder, toe dat ze zich behoorlijk had voorbereid, bijvoorbeeld op de quiz. Thuis had ze ’spiekbriefjes’ gemaakt en veel onderzoek gedaan, vertelt haar moeder.

„Ik had die spiekbriefjes niet bij me hoor”, reageert Amalia. „Maar ja, ik wil me hier gewoon zo goed mogelijk neerzetten. En geen showversie van mezelf.”