Verbazing bij Rode Kruis over massale verkoop lachgas

De 650 meter tussen de twee beroemde Amsterdamse pleinen over de grachten kent een nieuw geluid: psssssssssssssssstttt. Waar je maar kijkt, worden ballonnen massaal gevuld met lachgas. Niks stiekem of tenminste beschroomd. Luid en duidelijk bieden verkopers tegen elkaar op. ,,Een euro, een euro. Neem een ballon!”

Het is ook geen enkeling, maar in de straat staan tientallen jonge mannen en een enkele vrouw openlijk de ballonnen aan de Koningsdagvierders te verpatsen. Johnny, die in een boodschappenkar een grote gasfles meezeult: ,,Waarom niet. Van de politie hebben we niks te vrezen. Die doen niks.”

Ⓒ Telegraaf

De medewerkers van het Rode Kruis, die met een stand op het Leidseplein staan, hebben het ook gezien. Een medewerker zegt dat de hoeveelheid lachgasverkopers hem verbaast. ,,Het is lastig, want aan de ene kant is het niet illegaal, maar tegelijkertijd wordt het ook gezien als drugs”, stelt hij.

Vooralsnog zijn er geen ernstige incidenten. ,,Nog niet”, verduidelijkt de medewerker van het Rode Kruis. ,,Maar het is nog vroeg. Vaak gaat het mis met het maken van de ballonnen. Dan zien we bij de verkopers brandplekken. Velen hebben de gasflessen nu in tassen. Dat is slim. En bij de gebruikers gaat het vaak fout op het moment dat ze het in combinatie met andere middelen gebruiken. Hopelijk gaat het meevallen.”