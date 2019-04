Sneue actie van commerciële handelaar met plaszuil

Dat is de boodschap van Robin Labrijn, inwoner van Amsterdam. Hij zag zaterdagmiddag een handelaar die zijn goederen, talloze bordspelletjes, had uitgestald op de vrijmarkt. Om die plek te kunnen claimen, had hij een openbare plaszuil afgeplakt.

„Er zijn veel mensen die vanuit de Jordaan naar het Centraal Station moeten. Dan is het fijn dat de gemeente wat plaszuilen plaatst, want als je moet plassen, dan moet je plassen”, aldus Labrijn. „Anders krijg je wildplassers. Dat wil je niet.”

Treurig

De handelaar vond zijn omzet klaarblijkelijk belangrijker. „Ach, het is natuurlijk een storm in een glas water, maar een beetje treurig is het wel”, zegt Labrijn.

„De vrijmarkt is leuk voor mensen die van hun oude zooi af willen. En voor lokale winkeliers. Die hebben het al moeilijk genoeg. Dat er ook commerciële handelaren vanuit het hele land op afkomen, is prima. Gezellig zelfs”, aldus Labrijn. „Maar dit is niet zoals het hoort.”