Maker video Keuze B: ’We zijn nu BN-er’

Op de video, die rondgaat op Twitter, Facebook en Instagram, krijgt een man twee opties voorgelegd. „Je hebt twee mogelijkheden voor de rest van je leven. Optie A of optie B”, zo begint de video.

„Optie A is: je mag de rest van je leven doorbrengen met je vrouw”, zo zegt de vrouw. Uiteindelijk wordt de knoop ferm en kordaat doorgehakt (zie onder).

Veel Twitteraars melden dat ’de video de hele dag door de tijdlijn vliegt’. Men is eensgezind: de man reageert bijzonder ad rem.

Sneeuwbaleffect

Marisca Stolp staat versteld van de massale aandacht voor haar ludiek bedoelde filmpje. „We kwamen op het idee toen wij een Engels filmpje zagen (zie hieronder, red.) waarop een man meteen voor ’B’ koos. Op Tweede Paasdag besloten mijn man (Rien Huurman, red.) en ik om voor de grap ook zo’n filmpje te maken en dit te delen met onze vriendenapp-groep, en met mijn moeder en zus. Zowel mijn man als ik merkte woensdag op ons werk dat wij voortdurend op het filmpje werden aangesproken. De dag erna werd het helemaal feest toen het filmpje ’s middags op Dumpert verscheen. Het werd 13.000 keer bekeken binnen een uur. Q-Music besteedde aandacht aan ons filmpje, en we kwamen voorbij bij Pauw.”

Stolp en Huurman zijn sindsdien voor even bekende Nederlanders. Ze zijn net terug van een diner in een restaurant op deze Koningsdag en werden voortdurend herkend. „Je ziet mensen wijzen, en hoort ze fluisteren. ’Hij is het hoor’, zei ik dan op een gegeven moment. En toen wilden ze een selfie met Rien maken. Het is echt out of control. We ervaren nu voor heel even hoe het voelt om BN-er te zijn.”

Vaker gedaan

Briljant volgens velen, maar het virale filmpje past eerder in de categorie ’beter goed gejat dan slecht bedacht’. IT’er en fanatiek twitteraar Dimitri Reining herinnert zich dat in 2016 een soortgelijke video circuleerde. „Die video kwam uit Duitsland. Ik had ’m zelf nog gedeeld destijds”, vertelt Reining desgevraagd. Het is dus eigenlijk plagiaat, stelt Reining. „De afgelopen dagen ging het Nederlandse filmpje helemaal viraal. Toen ik hem zag, wist ik: dit heb ik al eens gezien.”

Eigenlijk is de grap nog ouder. Andere twitteraars refereren aan een fragment uit de serie Married... with Children waarin het personage Al Bundy een soort quiz krijgt voorgelegd. De grap is ietsjes anders, maar heeft dezelfde strekking (bekijk hier dat fragment). Ook Al Bundy kende weinig twijfel.