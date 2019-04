Sri Lankaanse president verbiedt NTJ en JMI

Ook de organisatie Jamathei Milathu Ibrahim (JMI) is in de ban gedaan onder de regelgeving van de noodtoestand. Die werd afgekondigd na het aangerichte bloedbad. Welke rol JMI daarin precies heeft gespeeld is onduidelijk. Veiligheidsfunctionarissen hebben gezegd dat NTJ ervan wordt verdacht de belangrijkste groep te zijn achter de terreurdaden.

De regering zal ervoor zorgen dat alle bezittingen van de nu verboden groeperingen in beslag worden genomen en de activiteiten onmiddellijk beëindigd. Tegen andere salafistische en extremistische organisaties zullen ook maatregelen worden genomen in lijn met de aangepaste regels.

