Koningsdag Amersfoort trok 45.000 bezoekers

Vanaf het moment dat de koninklijke familie in Amersfoort uit de bus stapte kwam er volgens Bolsius „veel energie en enthousiasme vrij” in de stad. „Je bent hier maanden mee bezig. Alles is bedacht en voorbereid, maar alles moet dan natuurlijk nog wel worden uitgevoerd. Dat is gelukt. We hebben historie geschreven”, aldus de burgemeester.

Koningsdag is een dag vol festivals. In de categorie dance spant Kingsland de kroon: onder die titel worden grote feesten gehouden in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Groningen en Oldenzaal.

Amsterdam is het epicentrum van het volksfeest, zeker qua bezoekersaantal. In de hoofdstad wemelt het van de festivals, feestjes en markten. Het feest verliep daar zonder grote incidenten. Aan het eind van de middag waren er drie personen aangehouden. Hoeveel mensen er in Amsterdam hebben gefeest, is niet duidelijk. De NS meldde dat er ongeveer 200.000 mensen met de trein die kant op zijn gereisd.

Andere grote evenementen op Koningsdag zijn The Life I Live in Den Haag, 538 Koningsdag in Breda en Slam! Koningsdag in Alkmaar.

Ook Nederlandse militairen op missie in het buitenland hebben zaterdag Koningsdag gevierd. Dat gebeurde met onder meer oranje tompoucen en sporttoernooien.

Dat het weer zaterdag wat tegenviel, was goed voor de voedselveiligheid. De inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hoefden nauwelijks boetes uit te delen voor onhygiënische toestanden met voedsel. Bij 57 inspecties werden zeven boetes uitgedeeld en achttien waarschuwingen uitgedeeld, bijvoorbeeld omdat verkopers niet op de juiste manier met voedsel omgingen. Als het warmer is dan 25 graden, is het moeilijker om bijvoorbeeld het vlees goed te houden en stijgt het aantal boetes, aldus de voedselwaakhond.

