David (11) en zusje Sarah (9) allebei viraal met foto: ’Een droom’

Sarah Geluk (9) is te zien op meerdere foto’s. Ze huilde en kreeg een kus en knuffel van koningin Máxima. „Het was een droom toen ik haar zag. En daarom moest ik huilen”, vertelt ze tegen het AD.

De koningin had het in de smiezen. „Ze zag het. Ze kwam naar me toe en vroeg: wat is er, lieverd? Met huilerige stem zei ik toen, dat ik het zo leuk vond om haar te ontmoeten. ’Ach, lieverd’, zei Máxima. ’Stil, maar. Daar hoef je niet om te huilen, hoor.’”

Ook oudere broer David Geluk (11) wist meteen wat hij vandaag wilde: selfies maken. „Amalia was de eerste.” Die foto werd vervolgens veelvuldig overgenomen en bewonderd op sociale media.

„Heel bijzonder hoe ze allemaal uitgebreid de tijd namen om met me op de foto te gaan”, zegt David. „Ik klikte heel snel achter elkaar. En dan maar kijken achteraf welke gelukt zouden zijn.”

Constantijn en Constantijn

Ondertussen was zijn zusje Sarah nog aan het snikken. „Ik was zo blij.” Even later lukt het David om zijn eigen vader Constantijn op de foto te zetten met, jawel, prins Constantijn. „Niet dat we de koninklijke familie overal achterna reizen, maar we zijn zeker koningsgezind”, aldus moeder Anna.

„Dit is echt de mooiste dag van mijn leven”, besluit Sarah. „De foto komt op mijn kamer. Het zal voor altijd een herinnering zijn.”