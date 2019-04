Massale vechtpartij tijdens Koningsnacht Boxmeer

Dat meldt het Brabants Dagblad. De politie trof minstens twee slachtoffers aan waarvan er één een bebloed hoofd had. Toen de acht agenten ter plaatse kwamen, stonden in het centrum verschillende groepen jongeren. „Het is onbekend of die jongeren allemaal bij de vechtpartij betrokken zijn geweest”, aldus de politiewoordvoerder.

Wat de aanleiding voor de massale knokpartij is geweest, is bij de politie niet bekend. „Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.”

