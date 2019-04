7 boetes bij voedselcontroles NVWA

Volgens de NVWA zorgde het weer ervoor dat de inspecteurs het deze Koningsdag betrekkelijk rustig hadden. Als het warmer is dan 25 graden, is het moeilijker om bijvoorbeeld het vlees goed te houden en stijgt het aantal boetes, aldus de voedselwaakhond. Er werd zaterdag gecontroleerd in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Tilburg, Harderwijk en Roosendaal.

Bekijk ook: Benjamin en Sam slachtoffer van gemene wisseltruc