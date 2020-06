Kabinet versoepelt reisadvies: Europese vakantie niet meer afgeraden

Het opheffen van de reisbeperkingen gaat in per 15 juni en geldt voor bijna alle landen in de EU; landen buiten de EU blijven voorlopig nog op oranje staan. Het Verenigd Koninkrijk valt volgens bronnen bij het kabinet niet onder de versoepeling, aangezien het zelf nog reisbeperkingen blijft hanteren.

Het kabinet zal woensdag bij de versoepeling van het reisadvies een waarschuwing laten klinken: landen hebben nog altijd veel beperkende maatregelen en reizen is niet risicoloos. Wie in het buitenland op vakantie gaat, moet er rekening mee houden dat de grenzen ook tijdens het verblijf plots weer dicht kunnen als er ergens een uitbraak van het coronavirus is.

In de EU is afgesproken reizen mogelijk te maken tussen landen met een vergelijkbaar epidemiologisch risico. Sommige landen houden nog wel vast aan quarantaine. Het is nog onduidelijk hoe Nederland omgaat met die eisen. Mogelijk worden aan inkomende reizigers uit strenge landen dezelfde eisen gesteld.

Het reisadvies van Buitenlandse Zaken geldt als advies; het heeft op zichzelf geen juridische betekenis. Reisverzekeraars gebruiken het advies echter wel als leidraad. Bij code oranje en rood keren ze niet uit.