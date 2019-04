Gewonden door schietpartij synagoge San Diego

De slachtoffers, die een viering van het joods paasfeest bijwoonden, zijn volgens de Amerikaanse media naar het Palomar Medical Center gebracht. ,,De rabbijn werd in de hand geschoten. Ik heb begrepen dat geen van de andere verwondingen levensbedreigend zijn'', zei burgemeester Steve Vaus tegen zender MSNBC.

Volgens Vaus had de dader het bewust gemunt op de synagoge. ,,Ik heb gehoord dat het zeker iemand met haat in zijn hart was, haat tegen onze joodse gemeenschap.''

Vorig jaar oktober opende een rechts-radicaal het vuur in een synagoge in Pittsburgh. Elf bezoekers kwamen om het leven. De schutter werd gepakt en kan de doodstraf krijgen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak van de ernstigste antisemitische misdrijf in de geschiedenis van de VS.

