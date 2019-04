Vrolijke foto van vrouw voor islamhaters gaat viraal

Shaymaa Ismaa’eel trok vorig weekend naar de Islamic Circle of North America, een conventie in Washington DC in Amerika. Toen ze daar aan kwam, zag ze een groep betogers staan, die protesteerden tégen moslims, het islamitische geloof en de profeet Mohammed. Ook toen ze de conventie weer verlieten, stonden de betogers er nog, met onder andere kartonnen borden met daarop geschreven: „Islam is een religie van bloed en moorden.”

Shaymaa was verbaasd door al die haat. Maar ze besloot er iets positief uit te halen. De jonge vrouw vroeg een vriendin die mee was om een foto van haar te nemen terwijl ze poseerde voor de betogers. Met een grote glimlach ging ze voor de betogers zitten, die haar allerlei verwensingen toeriepen. Een van de betogers zei dat ze haar gezicht volledig moest bedekken. Een anderen zei haar dat ze in een sekte zit door in haar ’pyjama buiten rond te lopen’. Shaymaa bleef zitten, waarna de foto werd gemaakt en op Instagram en Twitter werd gezet. Ze zette er een quote bij van de profeet Mohammed: „Vriendelijkheid is een teken van geloof. Zij die niet vriendelijk zijn, hebben geen geloof.”