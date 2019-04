Dode en gewonden door schietpartij synagoge VS

De slachtoffers, die een viering van het joods paasfeest bijwoonden, zijn volgens de Amerikaanse media naar het Palomar Medical Center gebracht. „De rabbijn werd in de hand geschoten. Ik heb begrepen dat geen van de andere verwondingen levensbedreigend zijn”, zei burgemeester Steve Vaus tegen zender MSNBC.

Ⓒ AFP

Meer slachtoffers voorkomen

De verdachte is John Earnest uit San Diego. Volgens Vaus had hij het bewust gemunt op de synagoge. „Ik heb gehoord dat het zeker iemand met haat in zijn hart was, haat tegen onze joodse gemeenschap.” Dat zou onder meer blijken uit wat de dader zou hebben geroepen toen hij de synagoge binnenkwam en uit berichten die hij op sociale media heeft gezet. Ook heeft de verdachte een soort manifest achtergelaten.

Meer Earnest opende tegen de middag het vuur met een semiautomatisch aanvalsgeweer. In het gebedshuis waren op dat moment zo’n honderd mensen aanwezig. De dader sloeg met een auto op de vlucht toen een beambte van de grenspolitie, die op dat moment geen dienst had, op de dader schoot. Niet veel later kon de verdachte zonder problemen worden ingerekend.

In het manifest laat Earnest zich sterk antisemitisch uit. Ook verwijst hij naar extreemrechtse daders als Brenton Tarrant, die in Christchurch in Nieuw-Zeeland in twee moskeeën een bloedbad aanrichtte. Earnest schrijft in zijn ’open brief’, zoals hij het zelf noemt, dat hij eerder heeft geprobeerd om een moskee in de nabijgelegen plaats Escondido in brand te steken.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter zijn medeleven betuigd met de slachtoffers en nabestaanden. Ook bedankte hij de agent die de dader verjoeg en mogelijk erger heeft kunnen voorkomen. „Hij mocht dan vrij zijn, maar zijn talenten voor wetshandhaving waren dat niet!”

Vorig jaar oktober opende een rechts-radicaal het vuur in een synagoge in Pittsburgh. Elf bezoekers kwamen om het leven. De schutter werd gepakt en kan de doodstraf krijgen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak van de ernstigste antisemitische misdrijf in de geschiedenis van de VS.