’Ik vreesde dat ik het niet zou halen’

Student David werd zwaar mishandeld in Nieuw-Zeeland. Hij hoopt anderen met zijn verhaal te kunnen waarschuwen. Ⓒ DIJKSTRA, ROEL

AMSTERDAM - De Nieuw-Zeelandse roadtrip van de Nederlandse student David (23) veranderde vorige zomer in een nachtmerrie. Hij en zijn vriendin werden zwaar mishandeld toen ze langs de weg kampeerden. Nu wil hij anderen waarschuwen. „Nieuw-Zeeland is een prachtig land, maar neem geen risico’s die je in Nederland ook niet zou nemen.”