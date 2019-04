Sri Lanka staat stil bij aanslagen

De aartsbisschop, kardinaal Malcolm Ranjith, hield de dienst vanuit de kerk naast zijn huis. Daar waren allerlei hoogwaardigheidsbekleders bij aanwezig, onder wie de president en de premier. „We mogen niet doden in de naam van God”, zei Ranjith, die het bloedbad omschreef als „een grote tragedie”.

De aanwezigen staken ook kaarsen aan voor de slachtoffers van het bloedbad op Eerste Paasdag. Ook elders in Sri Lanka kwamen mensen bijeen. Dat gebeurde onder meer bij St. Anthony’s Shrine in Colombo, een van de doelwitten van de aanslagplegers.

Bij die zwaarbeschadigde kerk klonken de kerkklokken op het tijdstip dat de zelfmoordterrorist zich een week geleden opblies. Een twintigtal vrouwen hield er kaarsen vast. Gewapende veiligheidstroepen hielden ondertussen een oogje in het zeil.

Aartsbisschop Ranjith had deze week gezegd dat in een intern document van veiligheidsdiensten is gewaarschuwd voor meer aanslagen op kerken. Daarom is besloten om deze zondag geen diensten te houden in kerken op het eiland.