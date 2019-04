Plofkraak veroorzaakt enorme ravage onder flat in Amsterdam

Via Burgernet wordt opgeroepen te zoeken naar twee mensen op een zwarte scooter. Op de foto is te zien hoe een deel van de gevel eruit ligt. Veel mensen spreken van een enorme knal. Opvallend was dat de explosie met veel rook gepaard ging.

De omgeving werd ruim afgezet in verband met mogelijk achtergebleven explosieven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) heeft deze na inspectie niet aangetroffen.

Volgens getuigen waren er twee motoren en minimaal twee of mogelijk drie daders. Getuigen vertellen geschrokken te zijn van de knal.

Buurtbewoners begrijpen er niks van. „Het is gisteren Koningsdag geweest. Je zou toch zeggen dat het niet het ideale moment is om een pinautomaat leeg te roven omdat veel geldautomaten dan leeg zijn. Al is het hier niet heel druk geweest.”

Een overbuurvrouw van het pand die vanuit haar woning direct zicht heeft op de plek van de plofkraak is vooral woest over het tijdstip waarop de plofkraak plaatsvond. „Om 8 uur lopen er al gewoon mensen op straat. Schandalig dat er er totaal geen rekening wordt gehouden met de veiligheid van de mensen in buurt.”

Begin december 2018 vond er op dezelfde plek ook al een plofkraak plaats. Toen sloegen de daders op de vroege zondagochtend rond de klok van 6.30 uur toe.