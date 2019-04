Peiling: Forum levert twee zetels in

Het overgrote deel van de kiezers van FvD staat overigens achter partijleider Thierry Baudet. Van de FvD-stemmers zegt 4 procent spijt te hebben van zijn stem bij de recente verkiezingen.

Ook is vast te stellen dat kiezers - die nu of onlangs FvD of PVV hebben gestemd - weinig genegen zijn om terug te gaan naar VVD of CDA. Tweespalt binnen FvD betekent nog niet dat ze daarom positiever gaan denken over Mark Rutte, stelt De Hond.

Volgens de peiling staat FvD nu op 26 zetels, gevolgd door VVD (blijft ten opzichte van vorige week op 22) en GroenLinks (blijft op 18). PVV groeit van 8 naar 9.