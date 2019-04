Hiddema: positie Otten senaat onzeker

„Ik wil eerst weten wat de mensen te zeggen hebben die hem straks omringen in de Eerste Kamer”, zei Hiddema bij WNL op Zondag. Daaruit moet blijken of Otten fractievoorzitter kan zijn in de Senaat. „Als hij daar nog zin in heeft, dan horen we het wel.”

Afgelopen week ontbrandde in alle openheid een machtsstrijd in het partijbestuur van Forum voor Democratie. Otten moest opstappen als penningmeester omdat hij ruim 30.000 euro aan zichzelf had overgemaakt. Deze week vroegen bestuursleden Thierry Baudet en Rob Rooken het derde bestuurslid Otten zijn bestuursfunctie op te geven. Otten weigerde aanvankelijk te gaan. Nadat hem via een ronkend persbericht werd verweten een ’greep in de kas’ te hebben gedaan, koos Otten eieren voor zijn geld en trad terug uit het bestuur. Otten verweet Baudet ’karaktermoord’.

Hiddema snapt dat wel een beetje, want vindt de term ’greep in de kas’ ook te sterk. Het was eerder onbezonnenheid dan kwade opzet, bezweert de nestor van de partij. „Otten heeft gezegd: ’Het spijt me’. Ik heb tegen hem gezegd: ’Dat is niet helemaal voldoende’. Ik wil ervoor zorgen dat die term ’greep’ verzacht wordt. Die kwalificatie slikken we in.” In ruil daarvoor geeft Otten zijn positie als medewerker in de Tweede Kamer op en beraadt hij zich op zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer, zegt Hiddema. „Dan kan hij even tot rust komen.”

Het geruzie bij Forum eist intussen electoraal z’n tol. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond levert de partij twee zetels in.