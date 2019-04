Braziliaans model (26) stort in op catwalk en overlijdt

Tales Soares werd, voor de ogen van honderden toeschouwers, onwel tijdens de modeshow van het Braziliaanse merk Också, zo melden Braziliaanse media.

Het model viel neer op het moment dat hij zich omdraaide aan het eind van de catwalk. Op beelden is te zien hoe het model op de catwalk ligt terwijl de hulpdiensten toesnellen.

De gasten van het evenement dachten aanvankelijk dat de val deel uitmaakte van de act van het model totdat hulpdiensten het podium betraden om het model medische hulp te verlenen. Soares werd kort daarop met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij korte tijd later overleed.

Tales Soares Ⓒ Hollandse Hoogte

Over de precieze oorzaak van het overlijden is nog niets bekend. Het modemerk Också zegt in een verklaring op Instagram dat het hele team 'geschokt' is door de dood van Soares, die was aangesloten bij modellenbureau MGT. In de verklaring worden geen details gegeven over de oorzaak van zijn overlijden.

De Fashion Week van São Paulo is het belangrijkste mode-evenement in Latijns-Amerika.