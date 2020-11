Islamistische opruiers op de straten van Berlijn

Gemaskerde demonstranten van ’Muslim Interaktiv’. Ⓒ Foto Reuters

BERLIJN - Na de twee recente onthoofdingen in Frankrijk kiezen Duitse moslims voor de provocatie. Een man in islamitisch gewaad trok in de Berlijnse immigrantenwijk Neukölln een als de Franse president Emmanuel Macron verkleed persoon door de straten, sloeg hem met een riem en riep opruiende taal.