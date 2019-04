Australië wil 2 miljoen katten doden met giftige worstjes

Volgens de Australische overheid is het doel om de ’impact van zwerfkatten te verkleinen en de inheemse diersoorten meer veerkracht te geven’. De overheid wil twee miljoen katten doden voor 2020. Katten zouden, sinds ze in de 18e eeuw door Europeanen naar het land werden meegenomen, een grote rol hebben gespeeld in het uitsterven van 27 soorten zoogdieren.

Onderdeel van het plan is het fabriceren van giftige worsten, gemaakt van kangoeroevlees, kippenvet, kruiden, specerijen en een dodelijk middel genaamd ’1080’ (Natriumfluoracetaat), dat dodelijk is voor dieren. De worstjes moeten per vliegtuig worden gedropt in gebieden waar grote aantallen zwerfkatten leven. De katten zullen binnen 15 minuten na het eten van een worstje sterven.

„Ze moeten lekker smaken”, aldus Shane Morse in gesprek met New York Times. „Het is hun laatste maal.” PETA Australia noemt het plan ’gruwelijk wreed’.

Beloning per dode kat

Behalve het vergiftigen gaat de overheid ook katten vangen en doodschieten, zo staat te lezen in het plan. Sommige delen van Australië gaan nog een stap verder en bieden beloningen voor gedode katten: in Queensland krijgt men 10 Australische dollar (zo’n 6,30 euro) per dode kat.