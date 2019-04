Baasje redt kat met gevaar voor eigen leven

De man vertelt aan BlogTo dat hij eerst bij zijn buren van zijn flat in Toronto had aangebeld om het beestje binnendoor terug naar huis te halen „maar ze waren niet thuis”, zo schrijft Metro.

„Onze kat probeerde zelf terug te komen en zich onder de balkonrand door te wurmen, waardoor hij bijna vast kwam te zitten. Ik was bang dat hij zichzelf zou bezeren of dat hij zou uitglijden en te pletter zou vallen.” Uiteindelijk besloot de kattenliefhebber het heft in eigen hand te nemen en diertje zelf te gaan halen.

Hij klom op een stoel om over de balkonrand te klimmen en over de betonnen rand naar het buurbalkon te wandelen.

Eenmaal aan de overkant pakt hij zijn huisdier bij de kladden om hem kordaat mee terug naar huis dragen. Op de vraag of de man niet bang was voor zijn eigen leven antwoordde de man koeltjes „ik wilde hem gewoon terughalen.”

Jeff Powell, die zijn video op Instagram poste, was meer onder de indruk en vooral verrast door de nonchalante tred van zijn overbuur, zo vertelde hij aan CTV. „Alsof hij iedere dag over zo’n smal randje heen en weer loopt. Op de video is te zien hoe de man de pas er stevig in houdt. „Hij liep alsof ie door een gewone gang wandelde.”