’Tientallen mensen onwel door lachgas in Amsterdam’

Ambulances moesten tijdens Koningsdag in totaal 313 keer uitrukken. Veelal was overmatig drinken de boosdoener. Opvallend was het aantal minderjarige drinkers dat moest worden behandeld.

Maar ook het gebruik van lachgas zorgde dus voor problemen en dat is een nieuwe ontwikkeling. Daar waar de verkoop van lachgas in steden als Alkmaar en Hoorn aan banden werd gelegd, besloot het stadsbestuur hier niet tot een verbod op de verkoop, volgens AT5. De ballonnen en patronen waren daarom overal in de stad te krijgen.