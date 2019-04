’Wij blijven in Sri Lanka’

Mathijs (16) en Jasmijn (15) Dikhoff blijven met hun ouders in Sri Lanka, ondanks het negatieve reisadvies en de repatriëring van bijna duizend Nederlanders door het Calamiteitenfonds en alarmcentrale SOS International. Zij zitten in het surfplaatsje Arugam Bay in het zuidoosten en voelen zich veilig. Ⓒ Eigen foto

ARUGAM BAY - De familie Dikhoff, vader, moeder, zoon Mathijs (16) en dochter Jasmijn (15), laat zich niet afschrikken door het negatieve reisadvies en maken hun vakantie in Sri Lanka af. „Nee, we zijn niet bang. We zitten in het surfplaatsje Arugam Bay in het zuidoosten van het land. Hier gebeurt niks”, zegt Mathijs die het woord voert.