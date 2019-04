Nog een lijk in zaak seriemoordenaar Cyprus

Tot dusver zijn de stoffelijke resten van vier slachtoffers geborgen. Zondag werd een vrouwenlichaam in verregaande staat van ontbinding ontdekt in een reiskoffer. Deze lag in een giftig meer bij een verlaten mijn ten westen van hoofdstad Nicosia. ,,Het kostte heel veel moeite de koffer die verzwaard was met een blok cement uit het water te halen'', zei een woordvoerder.

Het eerste lijk in deze moordzaak werd twee geleden bij toeval door toeristen ontdekt in een mijnschacht die niet meer in gebruik is. Daar werd later nog een stoffelijk overschot aangetroffen. Het derde was verstopt op een schietterrein 15 kilometer verderop.

