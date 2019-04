14-jarige met nepwapen en vals geld opgepakt

Politie: „Het wapen bleek nep en niet van echt te onderscheiden.” Ⓒ Politie Rotterdam

ROTTERDAM - De politie in Rotterdam heeft een 14-jarige jongen met een nepvuurwapen aangehouden. Dat gebeurde zondagmiddag op het Beursplein, in het winkelgebied van de stad. Hij had niet alleen een nepvuurwapen bij zich, maar ook een stapel valse eurobiljetten, aldus de politie.