Opnieuw golf van arrestaties Sri Lanka: 48 verdachten opgepakt

Hun vader is een rijke specerijenhandelaar die ook vastzit, in gezelschap van inmiddels meer dan 150 andere verdachten, onder wie een aantal Syriërs en Egyptenaren. Elke woning in het land zal zo nodig worden doorzocht, zei president Maithripala Sirisena, die zaterdag twee extremistische moslimgroeperingen verbood. Een daarvan is de NTJ, die als belangrijkste aanstichter van de terreurdaden wordt gezien.

Zwaargewapende politieagenten deden zondag een inval in het hoofdkwartier van die salafistische beweging in de stad Kattankudy. Een man is aangehouden. Wat er verder is gevonden in het pand is niet bekendgemaakt.

