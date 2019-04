Ernstige zorgen om vermiste Melisa (16)

Dat bevestigt een woordvoerster van de politie, die spreekt van een ‘urgent opsporingsbericht’. ,,We zetten alle middelen in om erachter te komen waar ze zich bevindt”, laat ze weten. ,,We zien dit als een heel ernstige situatie.”

Lopend weggegaan

De 16-jarige Melisa uit Deelen wordt sinds zondagochtend negen uur vermist, sinds ze het huis van haar moeder in Borne verliet. Ze is lopend weggegaan, maar onduidelijk is waarnaartoe. Ook haar familie maakt zich grote zorgen om het lot van het meisje.

De tiener heeft bruine ogen, is ongeveer 1.55 meter lang, heeft een normaal postuur en stijl bruin haar tot op haar schouders. Ze droeg op het moment van haar verdwijning een zwarte trainingsbroek en blauw kort vestje met capuchon. Ook heeft ze een neuspiercing en draagt ze soms een hoofddoekje ’om niet op te vallen’, zo schrijft de politie op haar website.

Wie weet waar ze zich bevindt, kan bellen met het alarmnummer 112. Voor andere informatie over deze zaak is de politie te bereiken op het landelijk servicenummer 0900-8844.