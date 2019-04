Vermiste Melisa (16) is terecht: ’Bedankt’

Een woordvoerder sprak zondag van een ‘urgent opsporingsbericht’. ,,We zetten alle middelen in om erachter te komen waar ze zich bevindt”, liet ze weten. ,,We zien dit als een heel ernstige situatie.”

De 16-jarige Melisa uit Deelen werd sinds zondagochtend negen uur vermist, sinds ze het huis van haar moeder in Borne verliet. Ze was lopend weggegaan.