Dode man (51) in Nijkerk, politie houdt verdachte aan

NIJKERK - In het Gelderse Nijkerk is zondag een dode man aangetroffen. De politie heeft onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Daaruit is geconcludeerd dat de man een natuurlijke dood is gestorven, aldus de politie in een verklaring later op de dag.