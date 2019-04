Zeehond gespot langs de Lek in Utrecht

De zeehond lag op een rivierbank van het zonnetje te genieten. Lamphen liet op dat moment zijn hond uit en maakte een filmpje van de bijzondere vertoning, vertelt hij aan De Telegraaf. Na enige tijd ’springt’ de zeehond het water weer in en zwemt weg, zo is te zien op de beelden. „Dat was wel een apart en bijzonder idee om te zien”, aldus Lamphen.

Acht jaar geleden dook er ook een zeehond op in de Lek. Die kreeg dan ook de bijnaam ’Lekkie’.