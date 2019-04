Geen dubbelspel bij ’boeventelefoons’

Mohamed D., mede-eigenaar van het bedrijf Dahvo dat was ingehuurd door Ennetcom, moest op grond van het wettelijk bevel meewerken en een code afstaan. Daarmee wisten rechercheurs toegang te krijgen tot één van de beveiligingslagen die in het systeem waren ingebouwd, aldus het Openbaar Ministerie.

Het it-bedrijf verzamelde zelf geen criminele data en kon ook geen toegang geven tot álle informatie van Ennetcom. Van samenwerking of dubbelspel door it’er Mohamed D. was geen sprake, zo benadrukt het OM. Met het door D. op bevel van justitie verstrekte wachtwoord moest de recherche verder op zoek gaan naar andere wachtwoorden om het systeem van versleutelde berichten uiteindelijk te kunnen kraken.

Ook andere it-bedrijven en banken moesten op bevel van justitie informatie verstrekken. Uiteindelijk is een goudschat aan versleutelde berichten van criminelen in handen gevallen van justitie. De in totaal 3,6 miljoen berichten van de server van het Nijmeegse bedrijf Ennetcom hebben tot nu toe een belangrijke rol gespeeld in een grote reeks onderzoeken naar liquidaties, witwassen en drugshandel.