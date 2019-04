Vrouw Elco Brinkman: ’Hij is geboren voor gedoe’

Elco Brinkman genoot het meest van zijn ministerschap. Ⓒ Serge Ligtenberg

CDA-coryfee Elco Brinkman neemt deze zomer definitief afscheid van het Binnenhof. De christendemocraat was de kroonprins van premier Ruud Lubbers, tot diens ’verraad’ in 1994. In zijn ’tijdreis’ verhaalt Brinkman uitgebreid over de aanloop, over hoe zijn partij hem liet vallen en hoe hij de draad weer oppakte.