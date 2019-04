Vrouw met rollator gewond na botsing: bestuurder ervandoor

De rollator waarmee de vrouw liep zou door de klap meters ver weg zijn geslingerd. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt een fotograaf ter plaatse. Het ongeluk gebeurde even voor 23.00 uur in het noordelijk gedeelte van de stad.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk en kan mogelijk beeldmateriaal gebruiken van een camera die in de buurt hangt.