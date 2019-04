Jaloerse man klem in tunnel onder huis ex

De 50-jarige man had een straatverbod gekregen en mocht zijn ex niet meer lastigvallen. Hij besloot daarom een tunnel te graven naar haar woning in Puerto Peñasco, zo schrijft de NOS.

Aanvankelijk dacht de vrouw dat ze kattengeluiden hoorde onder haar woning. Toen het gejammer steeds luider werd, keek ze onder de vloer en trof haar ex aan. De man was klem komen te zitten.

César Arnoldo werd met ernstige uitdrogingsverschijnselen onder de woning vandaan gehaald. De vrouw had de relatie van veertien jaar verbroken omdat hij zo jaloers was.