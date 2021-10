Astronauten kunnen ’droog’ de ruimte in; toilet gefikst

Voor de vlucht, die gepland staat voor komend weekeinde, is een issue aan het toilet in het ruimteschip gefikst.

Dat probleem kwam in september in een andere Crew Dragon aan het licht tijdens de ’Inspiration4’-missie, de eerste ruimtetoeristenvlucht die vier mensen drie dagen lang in een baan rond de aarde voerde. Tijdens die vlucht met de Resilience, zo meldde financier en gezagvoerder Jared Isaacman, ging er een alarm af, waardoor de bemanning in samenspraak met de mensen op aarde een evaluatie moesten uitvoeren.

De oorzaak van alle ellende: een losgeschoten buis onder het toilet, waardoor er ’lichaamsvocht’ onder de vloer van het schip terecht was gekomen, in plaats van in de tank. Overigens is er nooit sprake geweest van een ernstige situatie in de cabine. „Er zweefde ook geen urine rond in het schip”, aldus Isaacman. De losgeschoten buis wordt nu niet meer verlijmd, maar ouderwets gelast, zo laat bouwer SpaceX weten. NASA is akkoord met de reparatie. Op deze manier is nu ook het toilet in de nieuwe Endurance geconstrueerd.

Eenzelfde soort reparatie zal moeten plaatsvinden in een derde Crew Dragon; de Endeavour die nog aan het ISS-ruimtestation is gekoppeld. Dit schip bracht in april een bemanning naar ISS en heeft een vergelijkbaar lek. Omdat deze Endeavour alleen werd gebruikt voor de reis naar ISS - en niet drie dagen lang vier mensen hoefde te huisvesten - is er minder vloeistof weggelekt. „De troep was minder erg”, zo meldt CNN.

Tests op de grond van SpaceX en NASA wijzen uit dat de lekkage in de Crew Dragon-capsule die nog in de ruimte is, geen problemen kan veroorzaken. De capsule zal de huidige ISS-bemanning naar de aarde brengen en dan worden gerepareerd.

Chari, Marshburn, Barron of Maurer beginnen naar verwachting 31 oktober aan hun vlucht naar ISS. Zij zullen zes maanden in het ruimtestation wonen. En gebruikmaken van het ISS-toilet...