Geniaal: het meegroeiende rompertje

Voor dat probleem hebben studenten van de Universiteit Hasselt een oplossing gevonden. De meegroeiende rompertjes - onder de naam IZI-fit - passen voor kinderen van vier tot twaalf maanden, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Het systeem werkt met drukknopen: zowel in de breedte als in de hoogte kun je het kledingstuk dus wat groter of kleiner maken. „Zo is het ook handig voor wat molligere of grotere kindjes”, zegt Seppe Lecis (21), één van de vijf studenten Handelswetenschappen die het bedrijfje opzette.

„We hebben er nu 150 verkocht en al 80 bestellingen genoteerd. Bovendien werken we ook aan een maat voor 0 tot 4 maanden, zo kun je het eerste levensjaar opvangen met twee rompertjes in plaats van zes.”

Een jury vond die uitvinding zo goed, dat ze de 4 studenten beloonden met de hoofdprijs van de VLAJO Small Business Project: de beste studentenonderneming van ons land. Binnenkort mogen ze hun vondst in Oslo voorstellen waar ze de Europese prijs voor student-ondernemers hopen binnen te halen.